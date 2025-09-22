Viaggio nella storia del jazz | Roberta Sava quartet in concerto al Miles Davis

Il progetto “Roberta Sava 4et – Body And Soul” guiderà gli spettatori in un viaggio senza tempo tra le pagine più affascinanti della storia del jazz.Un repertorio raffinato e intenso, che attraversa la Swing Era fino al BeBop, mettendo in luce la bellezza melodica e armonica del genere, tra il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it