Nel silenzio ovattato che precede l’alba, quando la nebbia danza tra i tronchi secolari della Foresta di Bia?owie?a, si comprende immediatamente di essere entrati in un mondo diverso. La Bielorussia, terra di confine tra Oriente e Occidente, custodisce gelosamente i suoi tesori in un territorio dove il tempo sembra essersi fermato, permettendo alla natura selvaggia e all’architettura barocca di coesistere in perfetta armonia. Questo paese, spesso trascurato dai grandi circuiti turistici, rivela al viaggiatore attento una ricchezza inaspettata: dai bisonti europei che pascolano liberi nelle foreste primordiali ai campanili dorati che si specchiano nelle acque cristalline del fiume Niemen, ogni angolo racconta una storia millenaria di resistenza e bellezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Bielorussia

