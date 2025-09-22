Viaggia in moto con una targa falsa senza patente e assicurazione | scatta il sequestro del mezzo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione degli incidenti stradali, la Polizia Locale dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro ha fermato un motociclo che risultava oggetto di confisca, il cui conducente circolava in totale assenza dei requisiti previsti dal Codice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

