Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e traffico Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria permangono code residue sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare ed è iniziata la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico circolazione nuovamente sospesa Dunque sulle ferrovie Metromare Roma Viterbo e termini-centocelle fino al termine del servizio di crociare le braccia fino alle 23 anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in chiusura l'allerta meteo Della protezione civile per le prossime ore Si prevedono precipitazioni sparse sul territorio anche a carattere di rovescio o temporale con possibili grandinate e forti raffiche di vento raccomandiamo quindi la massima prudenza da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 20:25