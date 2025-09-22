Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 20 | 25

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e traffico Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria permangono code residue sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare ed è iniziata la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico circolazione nuovamente sospesa Dunque sulle ferrovie Metromare Roma Viterbo e termini-centocelle fino al termine del servizio di crociare le braccia fino alle 23 anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in chiusura l'allerta meteo Della protezione civile per le prossime ore Si prevedono precipitazioni sparse sul territorio anche a carattere di rovescio o temporale con possibili grandinate e forti raffiche di vento raccomandiamo quindi la massima prudenza da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 22 09 2025 ore 20 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18 | 10.

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso lungo la rete viaria iniziamo ... Riporta romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioAres 118 Lazio festeggia venti anni: più di 500 mila gli interventi nel 2024 - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: «Sistema efficiente moderno e capillare. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio