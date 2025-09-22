Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio il traffico resta intenso sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pisana fino alla Tiburtina in carreggiata opposta tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina circolazione sostenuta anche sulla roma-fiumicino con incolonnamenti tra il raccordo e viale Isacco Newton le due direzioni in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla Flaminia qui a partire dal corso Francia mentre a sud della capitale Si procede a rilento in via Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede verso Ostia su questo tratto segnalato anche un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

