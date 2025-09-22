Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Vediamo la situazione partendo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pisana fino alla Tiburtina in carreggiata opposta code tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina e tra Ardeatina e via del Mare circolazione sostenuta anche sulla Roma Fiumicino dove abbiamo incolonnamenti tra il raccordo e via Isacco Newton nelle due direzioni in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia mentre a sud della capitale Si procede a rilento in via Cristoforo Colombo dal raccordo fino a via Del verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

