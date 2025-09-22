Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso lungo la rete viaria iniziamo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tiburtina a complicare la situazione su questo tratto anche un incidente segnalato all'altezza dell'uscita per la Roma Teramo in carreggiata opposta code tra Cassia e Salaria più avanti tra Bufalotta e Prenestina è ancora tra Ardeatina e Pontina circolazione sostenuta anche sulla Roma Fiumicino dove abbiamo incolonnamenti tra il raccordo e viale Isacco Newton nelle due direzioni in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla vieni a partire da Corso Francia mentre a sud della capitale Si procede a rilento in via Cristoforo Colombo dal raccordo fino a via Dei malafede verso Ostia da Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

