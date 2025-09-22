Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso lungo la rete viaria Vediamo la situazione partendo dal raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana proseguendo tra Casilina e Tiburtina in carreggiata opposta code tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina circolazione sostenuta anche Roma Fiumicino dove abbiamo incolonnamenti tra il raccordo e viale Isacco Newton nelle due direzioni in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia ed è in corso fascia di garanzia che interrompe lo sciopero del trasporto pubblico servizio attivo Dunque sulle ferrovie Metromare Roma Viterbo e termini Centocelle e per i mezzi di superficie l'agitazione riprenderà dalle 20 fino al termine del servizio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

