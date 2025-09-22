Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di una manifestazione in corso al momento è chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro inevitabili le ripercussioni al traffico con code a partire da via Togliatti ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta Roma Teramo per la presenza di un cantiere attivo segnaliamo infine sulla diramazione Roma Nord a partire dal raccordo fino a Settebagni in direzione della A1 ed è in corso lo sciopero del trasporto pubblico ad incrociare le braccia so fino alle 23 di stasera anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 ricordiamo che dalle 17 alle 20 scatterà la seconda fascia di garanzia Ohi l'agitazione riprenderà fino al termine del servizio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 16:25