Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente da poco rimosso permangono Code in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino allo svincolo per la spia code anche in interna qui per traffico intenso tra l'uscita e Cassia bis Salaria ed è in corso lo sciopero del trasporto pubblico chiuse le ferrovie Metromare roma-viterbo servizio attivo sulle M A B e B1 mentre sulla linea a resta chiusa la fermata Repubblica In alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio Emanuele Barberini possibili riduzioni di corse per il trasporto in superficie ad incrociare le braccia fino alle 23 di stasera anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e dei Trenitalia sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 ricordiamo che dalle 17 alle 20 scatterà la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprenderà fino al termine del servizio da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto

