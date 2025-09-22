Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento traffico scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende e prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia fino alle 23 di questa sera sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 al momento più delle ferrovie Metromare roma-viterbo sulla m ABB uno e ci il servizio è attivo Restano chiuse le fermate di termini e Repubblica In alternativa sono utilizzabili re Vittorio Emanuele Barberini e Cavour la termini-centocelle causa manifestazione interrotta tra ponte Casilino e termini mentre ci sono cancellazioni e limitazioni per le linee e tram per i cantieri in programma sull'autostrada Roma Napoli questa sera dalle 21 fino alle 6 di domani mercoledì 22 settembre per lavori è chiuso lo svincolo di Monte Porzio entrata per il traffico diretto al Raccordo Anulare la chiusura si replica delle notti successive con le stesse modalità Salvo l'ultima notte quando la chiusura è posticipata alle ore 22 fino alle 6 del mattino di giovedì 5 in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di San Cesareo da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di civiltà tra l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e sei la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 80 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

