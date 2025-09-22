Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende e prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 al momento sono chiuse le ferrovie Metromare roma-viterbo sulle m ABB Uno è il servizio è attivo resta chiusa la fermata termini per questioni di ordine pubblico in alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio Repubblica e Cavour Mentre per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora il traffico sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo stessa situazione sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro Infine si procede a rilento su via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione di quest'ultima la Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

