Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 al momento sono chiuse le ferrovie Metromare Roma Viterbo sulle m ABB Uno è il servizio è attivo resta chiusa la fermata termini per questioni di ordine pubblico in alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio Repubblica e Cavour Mentre per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora il traffico sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo stessa situazione sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro Infine si procede a rilento su via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione di quest'ultima la Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica dalle 12,30 il derby. La viabilità https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 07 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 ... Come scrive romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Scrive roma.corriere.it