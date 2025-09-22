Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 al momento sono chiuse le ferrovie Metromare Roma Viterbo sulle m ABB Uno è il servizio è attivo resta chiusa la fermata termini per questioni di ordine pubblico in alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio Repubblica e Cavour Mentre per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora il traffico sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo stessa situazione sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro Infine si procede a rilento su via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione di quest'ultima la Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

