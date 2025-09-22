Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi dalle 18 alle 21 al momento è chiusa la metro mare la roma-viterbo ABB uno e ci proseguono il servizio resta chiusa la fermata di Termini per questione di ordine pubblico in alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio Repubblica e Cavour Mentre per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora è il traffico sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del incolonnamenti su via Flaminia su via Salaria rispettivamente tra il raccordo e via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale est tutto in direzione del centro in Fineco di via Appia tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo in direzione di quest'ultimo da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 07 | 25.
