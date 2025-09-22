Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende prosegue fino al termine del servizio a incrociare le braccia e anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 al momento è chiusa la metro mare e la Roma Viterbo le m ABB uno e ci proseguono il servizio resta chiusa la fermata di termini di tutte le metro in alternativa sono utilizzabili fermate Vittorio Repubblica e Cavour per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra la diramazione Roma nord e il Nomentana è più tra la diramazione Roma sud e Appia in esterna code tra la Roma Fiumicino e la via del mare a seguire tra gli svincoli Pontina e Ardeatina sul tratto Urbano incolonnamenti tra torcervara e la tangenziale est in direzione del centro infine su via Pontina code tra Tor de' Cenci e via Cristoforo Colombo in direzione di quest'ultima da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
