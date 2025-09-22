Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano lo sciopero generale di 24 per la giornata di oggi a Roma la protesta coinvolge La Ritirata che a livello regionale Aderisce allo sciopero anche la rete Cotral al momento chiusa la metro mare invece la Roma Viterbo rimane Attiva con riduzione di corse la M A B e B1 proseguono il servizio resta chiusa la fermata termini della metro a b e B1 In alternativa sono utilizzabili le fermate Vittorio pure pubblica e Cavour Mentre per il trasporto in superficie ci sono possibili riduzioni di corse ora è il traffico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra gli svincoli Casilina e abbia in una stessa situazione tra le uscite Laurentina è abbia preso quando più avanti coda all'altezza della Cassia e tra la Roma Fiumicino e la via del mare incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 tre la tangenziale est e sulla Roma Fiumicino tra Ponte Galeria il raccordo in direzione del centro infine code su via Pontina tra Spinaceto e raccordo in direzione di quest'ultimo da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

