Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano lo sciopero generale di 4 ore indetto da Alcune sigle sindacali per la giornata di oggi a Roma la protesta coinvolge la rete Atac a livello regionale Aderisce allo sciopero anche la rete Cotral terminata 8:30 la prima fascia di grano via la prossima è dalle 17 alle 20 poi lo sciopero prosegue fino al termine del servizio le ultime corse della metro mare Sono partita alle ore 8:20 da Colombo e alle 8:25 da Porta San Paolo in seguito le stazioni per hanno chiuse mentre la Roma Viterbo rimane argomentativa con riduzione di corse ora veniamo al traffico sul Raccordo Anulare code In entrambe le direzioni tra gli svincoli Catilinae Appia in carreggiata esterna coda all'altezza della classe a vista è all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est stessa situazione sulla Chino tra Ponte Galeria e raccordo in direzione del centro infine code su via Pontina all'altezza di Castel Romano è più avanti tra Spinaceto e raccordo tutto in direzione di quest'ultimo

