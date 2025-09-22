Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primo piano lo sciopero generale di 24 ore indietro da Alcune sigle sindacali per la giornata di oggi a Roma la protesta coinvolge la rete Atac a livello regionale Aderisce allo sciopero anche la rete Cotral sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 poi lo sciopero prosegue fino al termine del servizio E incrociare le braccia anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia fino alle 23 di questa notte sono comunque garantiti i servizi essenziali fino alle 9 e dalle 18 alle 21 ma ora veniamo traffico sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova il raccordo in direzione di quest'ultimo restiamo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra lo svincolo Casilina e lo svincolo rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est è in direzione del centro infine code sulla via Pontina all'altezza di Pomezia in direzione Roma da Sara Spano è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto io mi chiamo il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica dalle 12,30 il derby. La viabilità https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 16 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primo piano lo sciopero ... Come scrive romadailynews.it
West Nile alle porte di Roma, 28 i casi confermati nel Lazio. La Regione estende i controlli ai donatori di sangue - Sette nuovi casi di positività al virus West Nile sono stati confermati nel Lazio, portando il totale a 28. Scrive blitzquotidiano.it