Via Tarlati cambia volto | addio semaforo col nuovo collegamento Il parcheggio scambiatore si allarga

Uno dei principali nodi viari della città di Arezzo sta per cambiare volto. Nei prossimi mesi la viabilità in via Tarlati subirà delle sensibili modifiche con l'apertura del nuovo collegamento da via della Cella e via Buonconte da Montefeltro, e non è tutto. Per il 2026 c'è all'orizzonte un nuovo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: tarlati - cambia

COMUNICAZIONE UFFICIALE La gara di Coppa Italia Serie D in programma domenica 31 agosto allo Stadio Enzo Blasone tra A.C. Foligno 1928 e Sammaurese cambia orario: ? Calcio d’inizio alle ore 16:00 (anziché alle 15:00), come comunicato dalla F - facebook.com Vai su Facebook

Via Tarlati cambia volto: addio semaforo col nuovo collegamento. Il parcheggio scambiatore si allarga.

Rivoluzione traffico in via Tarlati. Più camper e bus nel parcheggio scambiatore: sopralluogo per il progetto di ampliamento - Al lavoro per progettare l’ampliamento del parcheggio scambiatore di via Tarlati e aumentare gli spazi riservati ai pullman e ai camper nell'ottica di dare risposte in termini turistici. corrierediarezzo.it scrive

Fano, via Roma cambia volto: al via i cantieri da lunedì. Modificata la viabilità di notte per i lavori - FANO L'ampio piano di asfaltature programmato dall'Amministrazione comunale prosegue e fa tappa in via Roma. Come scrive corriereadriatico.it