Via Tarlati cambia volto | addio semaforo col nuovo collegamento Il parcheggio scambiatore si allarga

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei principali nodi viari della città di Arezzo sta per cambiare volto. Nei prossimi mesi la viabilità in via Tarlati subirà delle sensibili modifiche con l'apertura del nuovo collegamento da via della Cella e via Buonconte da Montefeltro, e non è tutto. Per il 2026 c'è all'orizzonte un nuovo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tarlati - cambia

Via Tarlati cambia volto: addio semaforo col nuovo collegamento. Il parcheggio scambiatore si allarga.

via tarlati cambia voltoRivoluzione traffico in via Tarlati. Più camper e bus nel parcheggio scambiatore: sopralluogo per il progetto di ampliamento - Al lavoro per progettare l’ampliamento del parcheggio scambiatore di via Tarlati e aumentare gli spazi riservati ai pullman e ai camper nell'ottica di dare risposte in termini turistici. corrierediarezzo.it scrive

Fano, via Roma cambia volto: al via i cantieri da lunedì. Modificata la viabilità di notte per i lavori - FANO L'ampio piano di asfaltature programmato dall'Amministrazione comunale prosegue e fa tappa in via Roma. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Via Tarlati Cambia Volto