Via alla caccia controlli a tappeto e multe Spari vicino a case e ferrovia

Siena, 22 settembre 2025 – Caccia, oltre 13mila le doppiette nella nostra provincia ma non c’è stato l’assalto nel primo giorno di apertura generale. Nessun incidente e un grande dispiegamento di forze per controllare che tutto filasse liscio. Ben nove le pattuglie, 21 persone, della polizia provinciale messe in campo dal comandante Marco Ceccanti. A collaborare nella vigilanza anche le associazioni ambientaliste e venatorie con 17 guardie volontarie coordinate sul territorio proprio dalla polizia provinciale. Personale che era dislocato in particolare intorno a Siena, nell’area di Monteroni e sovicille dove, in genere, arriva un maggior numero di segnalazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

In questa notizia si parla di: caccia - controlli

Regione-Provincia di Terni, incontro scontro: stop ai controlli su caccia e pesca, ma arrivano i soldi per le strade

Tornano le keybox, è caccia alle chiavi tra centro e periferia. “I controlli sono pochi e lenti” \ FOTO

Task force a ’caccia’ delle zanzare. Asl in azione: "Controlli a tappeto"

Aperta in Umbria la caccia 2025/2026. Controlli dei Carabinieri Forestali sulla Fascia Appenninica - X Vai su X

Il guru della Qualità Phil Crosby sosteneva che la caccia alle non conformità debba essere gestita dai vertici aziendali e non affidata agli ispettori. Invece di accettare lunghi e costosi controlli dopo la produzione, o correggere gli errori segnalati dai clienti, il pro - facebook.com Vai su Facebook

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia; Umbria, la caccia si apre tra le polemiche, animalisti in piazza a Perugia: Va abolita; Retata delle forze dell’ordine in Borgo stazione a Udine: controlli a tappeto in via Roma.

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia - Uomo trovato e sanzionato a Certano, in una zona dove non si può cacciare ... Come scrive msn.com

Controlli a tappeto durante la “Notte Bianca”: segnalazioni per droga e fogli di via per falsi filantropi - Al termine della tradizionale “Grande Tirata del Carro”, a Mirabella Eclano si è svolta la manifestazione denominata “Notte Bianca”, che ha richiamato numerosi partecipanti. msn.com scrive