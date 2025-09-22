Vertice Onu Macron riconosce lo stato di Palestina tra gli applausi | Niente giustifica la guerra a Gaza
«La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell’interesse della pace» ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l’Arabia Saudita all’Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. «Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra», ha aggiunto. « Niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Niente. «Al contrario,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
