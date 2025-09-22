Verstappen più ascoltato e metodo Mekies | così la Red Bull è tornata a vincere
Il team principal ex Ferrari ha portato in Red Bull un nuovo metodo, basato sulla pista e le sensazioni dei piloti: così Max, vincitore a Baku, è di nuovo protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: verstappen - ascoltato
La F1 faccia un passo indietro! Max Verstappen e la nostalgia della Formula 1 del passato: il campione spinge per monoposto più leggere e maneggevoli. Un "grido di dolore" inascoltato #F1 Vai al primo commento - facebook.com Vai su Facebook