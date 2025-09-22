Verso Milan-Lecce di Coppa Italia | le parole di Allegri su Nkunku e Leao
Siamo alla vigilia di Milan-Lecce di Coppa Italia. Ecco le top 5 news pubblicate dalla nostra redazione sulla squadra di Allegri in preparazione della sfida di domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: verso - milan
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Jashari verso il Milan e il Bruges bussa alla porta dell’Inter per l’erede
Ex Milan, Giroud verso il grande ritorno in Ligue 1: destinazione Lille?
MP – Verso Milan-Lecce: domani ci saranno oltre 50 mila tifosi a San Siro ? - X Vai su X
Verso Milan-Napoli, il vice di Allegri: "Vietato pensare già agli azzurri! Vi spiego…” LE PAROLE ? https://shorturl.at/9hAGH - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, le parole di Allegri su Leao e sul turnover; Milan-Lecce, le probabili formazioni: Ricci, Athekame, De Winter titolari; Coppa Italia, Milan-Lecce: dove vedere la partita in tv.
Coppa Italia, Allegri verso Milan-Lecce: "Leao out. Turnover? Bisogna passare il turno" - Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a San Siro, in programma martedì 23 settembre alle 21: "Occasione per Nkunku e per chi ha giocato meno? Come scrive sport.sky.it
Verso Milan-Lecce, Sottil fuori dai convocati: ecco il motivo - Oltre ai lungodegenti Gaby Jean e Filip Marchwinski, restano fuori dalla lista dei convocati Pérez, convocato in Nazionale in vista dei Mondiali Under 20, Pierret (recupero da infortunio), Banda ... Si legge su pianetalecce.it