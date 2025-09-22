' Verso la specie' sulla Darsena una performance di danza suono e paesaggio

S'intitola 'Verso la specie' ed è l'evento che unisce danza, suono e paesaggio in programma domenica 28 settembre alle 17.30, al Molo Wunderkammer in via Darsena 57 a Ferrara. L'iniziativa è a cura di Basso Profilo, in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara.

"Verso la specie" al molo Wunderkammer. Danza e paesaggio così si intrecciano

"Verso la specie": una performance di danza, suono e paesaggio sulla darsena di Ferrara - "Verso la specie" è l'evento che unisce danza, suono e paesaggio in programma domenica 28 settembre 2025 alle 17:30 al Molo Wunderkammer (via Darsena 57, Ferrara), a cura di Basso Profilo in collabora ... Segnala cronacacomune.it

Presentazione dell'evento "Verso la specie" - Venerdì 19 settembre 2025 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Verso la specie", in programma il 28 ... Riporta cronacacomune.it