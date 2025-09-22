Verso la nuova Unga de profundis dell’Onu? La riflessione dell’amb Castellaneta
Si apre oggi a New York l’appuntamento annuale della Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un evento sempre molto atteso, ma che si è purtroppo ridotto al livello di uno ‘show teatrale’, dove gli attori (ovvero i leader degli oltre 190 Stati membri dell’Onu) recitano a soggetto ormai ben consapevoli della sterilità di questo esercizio. Uno spettacolo dove, peraltro, alcuni interpreti addirittura non hanno il diritto di partecipare, come il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto di ingresso negli Stati Uniti. È un dato di fatto che il sistema delle Nazioni Unite, espressione di un mondo che non c’è più e che era il risultato dell’equilibrio di potere sorto all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, non riflette l’ordine mondiale attuale e non è più in grado di affrontare in maniera efficace le enormi sfide globali che caratterizzano l’epoca che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: verso - nuova
Tatuaggi e cambiamenti: il percorso di Stefano De Martino verso una nuova immagine
Volley, l’Italia risale in Nations League: la nuova classifica, passo verso la Final Eight
Ternana, verso il preliminare di vendita, Stefano Bandecchi: "Presto novità sulla nuova società"
Appalti pubblici UE: la risoluzione del Parlamento verso una nuova riforma - LavoriPubblici Appalti pubblici UE: la risoluzione del Parlamento verso una nuova riforma - LavoriPubblici Appalti pubblici UE: la risoluzione del Parlamento verso una nuova riforma - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, ultime notizie. Israele, sirene d’allarme nel nord del Paese. Guterres, il Libano rischia di diventare una nuova Gaza. Zelensky a New York per l’Assemblea dell’Onu; “Natale” di Giuseppe Ungaretti: testo, parafrasi e analisi della poesia; La lingua di Ungaretti oltre la storia: Il nostro Novecento. Verso i 50 della morte.
Verso la nuova Unga, de profundis dell’Onu? La riflessione dell’amb. Castellaneta - Un evento sempre molto atteso, ma che si è purtroppo ridotto al livello di uno ‘show teatrale’, dove gli at ... Lo riporta formiche.net