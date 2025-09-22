Si apre oggi a New York l’appuntamento annuale della Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un evento sempre molto atteso, ma che si è purtroppo ridotto al livello di uno ‘show teatrale’, dove gli attori (ovvero i leader degli oltre 190 Stati membri dell’Onu) recitano a soggetto ormai ben consapevoli della sterilità di questo esercizio. Uno spettacolo dove, peraltro, alcuni interpreti addirittura non hanno il diritto di partecipare, come il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto di ingresso negli Stati Uniti. È un dato di fatto che il sistema delle Nazioni Unite, espressione di un mondo che non c’è più e che era il risultato dell’equilibrio di potere sorto all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, non riflette l’ordine mondiale attuale e non è più in grado di affrontare in maniera efficace le enormi sfide globali che caratterizzano l’epoca che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Verso la nuova Unga, de profundis dell’Onu? La riflessione dell’amb. Castellaneta