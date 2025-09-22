Verona-Juventus non paga solo Rapuano Pronto un provvedimento anche per il Var Aureliano

Verona Juventus, non paga solo Rapuano. Provvedimento anche verso il Var Aureliano dopo la direzione horror del match del Bentegodi Le polemiche infuocate del post-partita non sono cadute nel vuoto. La pessima direzione di gara dell’arbitro Antonio Rapuano durante Verona-Juventus ha prodotto conseguenze immediate e, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, estremamente severe. I vertici dell’AIA non hanno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

L’arbitro Rapuano retrocesso: dopo Verona-Juve e le proteste di Tudor arriva la bocciatura dell’Aia; Verona-Juventus costa caro a Rapuano: l'arbitro verrà retrocesso in B; Verona-Juventus costa caro a Rapuano, l'arbitro sarà 'retrocesso' in Serie B.

verona juventus paga rapuanoVerona Juve, l’Aia non perdona gli errori di Rapuano: l’arbitro del match del Bentegodi retrocesso in B, pagherà anche il VAR! Le decisioni - Verona Juve, gli errori del Bentegodi costano caro a Rapuano: pesano il rigore concesso e soprattutto la mancata espulsione di Orban su Gatti Le polemiche non sono rimaste inascoltate. juventusnews24.com scrive

verona juventus paga rapuanoL’arbitro Rapuano retrocesso: dopo Verona-Juve e le proteste di Tudor arriva la bocciatura dell’Aia - Quattro giornate di campionato sono bastate per alzare i toni e accendere i riflettori sulle prestazioni arbitrali. Da ilfattoquotidiano.it

