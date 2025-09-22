Verona Juve l’Aia non perdona gli errori di Rapuano | l’arbitro del match del Bentegodi retrocesso in B pagherà anche il VAR! Le decisioni

Verona Juve, gli errori del Bentegodi costano caro a Rapuano: pesano il rigore concesso e soprattutto la mancata espulsione di Orban su Gatti. Le polemiche non sono rimaste inascoltate. La pessima direzione di gara dell’arbitro Rapuano durante Verona-Juventus ha avuto conseguenze immediate e pesanti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici dell’AIA non hanno perdonato i due gravi errori commessi dal fischietto, decidendo per un provvedimento severo. Rapuano sarà infatti fermato per i prossimi turni e, di fatto, “retrocesso” temporaneamente: andrà ad arbitrare in Serie B. Arbitro Juve: la decisione dei vertici AIA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

