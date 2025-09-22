Verona Juve l’Aia non perdona gli errori di Rapuano | l’arbitro del match del Bentegodi retrocesso in B pagherà anche il VAR! Le decisioni

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Juve, gli errori del Bentegodi costano caro a Rapuano: pesano il rigore concesso e soprattutto la mancata espulsione di Orban su Gatti. Le polemiche non sono rimaste inascoltate. La pessima direzione di gara dell’arbitro Rapuano  durante  Verona-Juventus  ha avuto conseguenze immediate e pesanti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici dell’AIA non hanno perdonato i due gravi errori commessi dal fischietto, decidendo per un provvedimento severo.  Rapuano  sarà infatti fermato per i prossimi turni e, di fatto, “retrocesso” temporaneamente:  andrà ad arbitrare in Serie B. Arbitro Juve: la decisione dei vertici AIA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

verona juve l8217aia non perdona gli errori di rapuano l8217arbitro del match del bentegodi retrocesso in b pagher224 anche il var le decisioni

© Juventusnews24.com - Verona Juve, l’Aia non perdona gli errori di Rapuano: l’arbitro del match del Bentegodi retrocesso in B, pagherà anche il VAR! Le decisioni

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Ultimissime Juve LIVE: la moviola contro il Verona condanna Rapuano e il VAR, novità in vista del CdA dei bianconeri

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

verona juve l8217aia perdonaSerie A | Verona-Juventus 1-1, furia Tudor contro l’arbitro: “È una vergogna” - Juventus in tempo reale grazie alla cronaca testuale della redazione di Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it

Pagelle di Verona-Juventus 1-1: Orban show ma finisce pari. Conceicao, gran ritorno. Joao Mario, l'errore pesa - 1 i top e flop del match: Conceicao inizia col botto ma Orban diventa immarcabile per i bianconeri. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve L8217aia Perdona