Verona Juve, Cesari puntualizza: «Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria». Poi dice la sua sulla mancata espulsione di Orban: le parole. La Juve si è trovata a fare i conti non solo con il pareggio contro il Verona, ma anche con le decisioni arbitrali che hanno scatenato le polemiche. Negli studi di Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha espresso la sua posizione sui principali episodi da moviola della partita, come spesso accade quando si analizzano casi controversi, in un momento cruciale in cui la Vecchia Signora dovrà cercare di riprendere la propria marcia in campionato e di consolidare il nuovo progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Juve, Cesari puntualizza: «Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria. Orban? Per me non ci sono dubbi su questo episodio»