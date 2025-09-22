Verona Juve Cesari puntualizza | Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria Orban? Per me non ci sono dubbi su questo episodio

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Juve, Cesari puntualizza: «Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria». Poi dice la sua sulla mancata espulsione di Orban: le parole. La  Juve si è trovata a fare i conti non solo con il pareggio contro il Verona, ma anche con le decisioni arbitrali che hanno scatenato le polemiche. Negli studi di  Mediaset, l’ex arbitro  Graziano Cesari  ha espresso la sua posizione sui principali episodi da moviola della partita, come spesso accade quando si analizzano casi controversi, in un momento cruciale in cui la  Vecchia Signora  dovrà cercare di riprendere la propria marcia in campionato e di consolidare il nuovo progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

verona juve cesari puntualizza il rigore fischiato da rapuano non 232 una cosa seria orban per me non ci sono dubbi su questo episodio

© Juventusnews24.com - Verona Juve, Cesari puntualizza: «Il rigore fischiato da Rapuano non è una cosa seria. Orban? Per me non ci sono dubbi su questo episodio»

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Ultimissime Juve LIVE: la moviola contro il Verona condanna Rapuano e il VAR, novità in vista del CdA dei bianconeri

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Occhio Juve: Verona sa essere fatale - Il Milan capolista ha perso la sera prima con la Roma e i bianconeri, di scena a Verona sul campo del ... Riporta calciomercato.com

Verona, Mandorlini: 'Prestigioso affrontare la Juve' - 0 contro il Perugia in Coppa Italia: "La vittoria è sempre la medicina migliore quindi indipendentemente ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve Cesari Puntualizza