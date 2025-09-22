Verona Juve Balzarini torna sugli errori arbitrali | Non c’è scritto da nessuna parte che se Orban fosse stato espulso i bianconeri avrebbero vinto ma…

Verona Juve, Balzarini torna sugli errori arbitrali: tutte le dichiarazioni su quanto accaduto nell’ultimo match. La direzione arbitrale di Rapuano in Hellas Verona – Juventus continua a infiammare il dibattito. Dopo le analisi a caldo, arriva anche il durissimo commento del giornalista Gianni Balzarini, che ha bocciato senza appello l’operato del fischietto e del VAR, parlando di una classe arbitrale in “grossa difficoltà”. L’analisi di Balzarini parte dal calcio di rigore concesso per il tocco di braccio di Joao Mario, una decisione che il giornalista definisce incomprensibile. Ha sottolineato come il movimento del braccio fosse congruo, verso il corpo, e che il giocatore avesse persino gli occhi chiusi, colto di sorpresa da una deviazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

