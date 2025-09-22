Verona Juve Balzarini torna sugli errori arbitrali | Non c’è scritto da nessuna parte che se Orban fosse stato espulso i bianconeri avrebbero vinto ma…
Verona Juve, Balzarini torna sugli errori arbitrali: tutte le dichiarazioni su quanto accaduto nell’ultimo match. La direzione arbitrale di Rapuano in Hellas Verona – Juventus continua a infiammare il dibattito. Dopo le analisi a caldo, arriva anche il durissimo commento del giornalista Gianni Balzarini, che ha bocciato senza appello l’operato del fischietto e del VAR, parlando di una classe arbitrale in “grossa difficoltà”. L’analisi di Balzarini parte dal calcio di rigore concesso per il tocco di braccio di Joao Mario, una decisione che il giornalista definisce incomprensibile. Ha sottolineato come il movimento del braccio fosse congruo, verso il corpo, e che il giocatore avesse persino gli occhi chiusi, colto di sorpresa da una deviazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Ultimissime Juve LIVE: la moviola contro il Verona condanna Rapuano e il VAR, novità in vista del CdA dei bianconeri
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Verona-Juve, l’ammissione dell’AIA: Rapuano dritto in Serie B e Var congelato - facebook.com Vai su Facebook
#Tacchinardi attacca il VAR dopo Verona Juve “Come fa a non accorgersi di queste cose?” - X Vai su X
Verona-Juventus, Balzarini: “Il VAR doveva aiutare, invece ha creato confusione”; Balzarini rivela: «La rabbia di Tudor verte su tre punti»; Balzarini: “Ci vogliono direttive precise, il Var che doveva aiutare, ha generato solo confusione”.
Caressa torna su Verona-Juve: "Ci sono stati già casi simili ma la regola ogni tanto cambia" - Fabio Caressa, dagli studi di Sky Club, è tornato a parlare dei due episodi dubbi di Verona- Scrive tuttojuve.com
Balzarini a RBN: "A Verona dalla Juve mi aspetto un altro atteggiamento" - "Il Dortmund ha studiato bene la partita della Juventus contro l'Inter, evidentemente i ... Segnala tuttojuve.com