Verona arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa | tradito dalla passione per i cani molossi
Latitante romeno arrestato a Verona per traffico di droga: individuato grazie a un cane molosso e documenti falsi. Operazione della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: verona - arrestato
Verona, picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi: arrestato 24enne, aveva minacciato di ucciderla
Verona, 23enne arrestato: ha violentato 4 donne
Verona, aggredisce un ragazzo per rubargli bracciale e collanina: 65enne bloccato e arrestato
A tradirlo è stato il suo migliore amico a 4 zampe, il cane dal quale non si separava mai, neppure durante la latitanza L’uomo ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Verona dopo che l’animale è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianz - facebook.com Vai su Facebook
Si autodenuncia per una rapina, poi ne compie un'altra: 30enne arrestato a Verona - X Vai su X
Verona: arrestato latitante ricercato in tutta Europa; Verona, polizia arresta ricercato in campo internazionale; Polizia di Verona cattura in corso Porta Nuova un pericoloso latitante rumeno ricercato in tutta Europa (VIDEO 1:19).
Verona, arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa: tradito dalla passione per i cani molossi - Latitante romeno arrestato a Verona per traffico di droga: individuato grazie a un cane molosso e documenti falsi. Scrive virgilio.it
Verona: arrestato latitante ricercato in tutta Europa - Era ricercato in tutto il continente con Mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene l’uomo bloccato e arrestato a Verona, in via Porta Nuova, dai poliziotti della Squadra mobile. Segnala poliziadistato.it