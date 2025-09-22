Verona arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa | tradito dalla passione per i cani molossi

Notizie.virgilio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latitante romeno arrestato a Verona per traffico di droga: individuato grazie a un cane molosso e documenti falsi. Operazione della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

verona arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta europa tradito dalla passione per i cani molossi

© Notizie.virgilio.it - Verona, arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa: tradito dalla passione per i cani molossi

In questa notizia si parla di: verona - arrestato

Verona, picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi: arrestato 24enne, aveva minacciato di ucciderla

Verona, 23enne arrestato: ha violentato 4 donne

Verona, aggredisce un ragazzo per rubargli bracciale e collanina: 65enne bloccato e arrestato

Verona: arrestato latitante ricercato in tutta Europa; Verona, polizia arresta ricercato in campo internazionale; Polizia di Verona cattura in corso Porta Nuova un pericoloso latitante rumeno ricercato in tutta Europa (VIDEO 1:19).

Verona, arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa: tradito dalla passione per i cani molossi - Latitante romeno arrestato a Verona per traffico di droga: individuato grazie a un cane molosso e documenti falsi. Scrive virgilio.it

Verona: arrestato latitante ricercato in tutta Europa - Era ricercato in tutto il continente con Mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene l’uomo bloccato e arrestato a Verona, in via Porta Nuova, dai poliziotti della Squadra mobile. Segnala poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Arrestato Pericoloso Latitante