vernaccini torna a porta del foro il mercato di giostra non si ferma

Un ritorno carico di significati. Andrea Vernaccini torna a Porta del Foro nelle vesti di allenatore. Dopo la breve esperienza tecnica a Porta Crucifera, interrotta in seguito all'arrivo di Martino Gianni come responsabile tecnico dei rossoverdi, Vernaccini è stato accolto nuovamente nel quartiere dove è cresciuto da giostratore disputando nove edizioni con il costume giallocremisi tra il 2015 e il 2018. Alla soglia dei 40 anni, il suo ritorno non è una semplice operazione nostalgica, ma un tassello preciso in una strategia più ampia di San Lorentino che, dopo l'ultima vittoria, ha deciso di puntare su un consolidamento tecnico senza precedenti.

