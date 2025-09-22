Verissimo svelato i 3 opinionisti del Grande Fratello | pasticcio della Ventura

News Tv. L’attesa per il ritorno del Grande Fratello 2025, al via dal 29 settembre in prima serata su Canale 5, è alle stelle. Oggi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Simona Ventura ha finalmente svelato i nomi degli opinionisti che l’accompagneranno in questa nuova avventura. La sorpresa? Si tratta di tre ex gieffini che hanno fatto la storia del reality e che ora tornano nello studio televisivo in una veste del tutto diversa. Leggi anche: “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: cos’è successo Simona Ventura emozionata per il nuovo debutto. Durante la sua intervista, Simona Ventura ha raccontato la sua emozione per questo ritorno in prima serata con un programma che celebra i suoi 25 anni di storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Verissimo”, svelato i 3 opinionisti del “Grande Fratello”: pasticcio della Ventura

In questa notizia si parla di: verissimo - svelato

In puntata a Verissimo Simona Ventura ha rivelato i nomi dei primi due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e ha svelato un clamoroso scoop: “Non è detto che entreranno…”, lasciando tutti spiazzati per queste sue dichiarazioni. Ecco cosa ha - facebook.com Vai su Facebook

Anna Tatangelo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il sesso del suo secondo figlio: sarà una bambina, Beatrice #AnnaTatangelo #Mamma #Verissimo #Beatrice https://imusicfun.it/news/anna-tatangelo-a-verissimo-in-arrivo-una-bambina-si-chiam - X Vai su X

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia gli opinionisti: tre ex gieffini in studio; Svelati a Verissimo i 3 opinionisti del Grande Fratello, pasticcio di Simona Ventura; Tre amati ex gieffini storici affiancheranno Simona Ventura come opinionisti del Grande Fratello, ecco chi sono.

Svelati a Verissimo i 3 opinionisti del Grande Fratello, pasticcio di Simona Ventura - Nella puntata di Verissimo in onda domenica 21 settembre sono stati svelati i 3 opinionisti del Grande Fratello ... Da msn.com

Simona Ventura a Verissimo: presentati gli opinionisti del GF | Video Mediaset - Simona Ventura a Verissimo ha presentato la nuova edizione del GF e ha svelato quali saranno gli opinionisti del reality. Scrive superguidatv.it