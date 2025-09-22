Vergognosa provocazione dei Pro Pal | un deltaplano in volo per celebrare la strage di ebrei del 7 ottobre
Un deltaplano sorvola i manifestanti pro-Gaza a Calenzano in provincia di Firenze, accolto dagli applausi della folla. Il video, diffuso da un’attivista con la didascalia ‘Do you remember?’, ha immediatamente suscitato la reazione indignata dell’associazione Italia-Israele di Firenze, che si dice “sgomenta” per quanto accaduto oggi durante la manifestazione Pro Pal, svoltasi alle porte di Firenze. La protesta ha radunato circa duemila partecipanti. Emanuele Cocollini, presidente dell’Associazione Italia-Israele Firenze, ha commentato: “Quanto accaduto a Calenzano lascia sgomenti. Innalzare in volo un deltaplano in una manifestazione filo-palestinese, tra applausi e cori che invocano ‘Palestina libera dal fiume al mare’, non è un gesto folkloristico, ma un richiamo diretto agli attentati terroristici con cui Hamas il 7 ottobre ha massacrato e rapito centinaia di creature innocenti, scendendo anche dal cielo con i deltaplani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: vergognosa - provocazione
Ma solo io ho trovato vergognosa la decisione degli arbitri che hanno abboccato alla provocazione di quello str...o di Angulo, e che ha difatto determinato la sconfitta del Parma Clima ieri sera? Cioè, quello mentre corre verso la prima gesticola come uno scim - facebook.com Vai su Facebook
Vergognosa provocazione dei Pro Pal: un deltaplano in volo per celebrare la strage di ebrei del 7 ottobre; Mo: Kelany (Fdi), 'vergognosa e pericolosa preghiera a Roma per Nasrallah'; È ignobile, raccapricciante. Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone.
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacco del 7 ottobre di Hamas" - Video - 'Nel giorno del massacro scesero anche dal cielo con questi velivoli' denuncia l'associazione Italia- msn.com scrive
Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: "Intollerabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Da tg24.sky.it