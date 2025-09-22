Verdi non solo nei teatri | la protesta ecologista all' inaugurazione del Festival Verdi
In occasione dell'inaugurazione ufficiale del Festival Verdi 2025 le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion Parma hanno messo in scena una protesta ecologista, proprio davanti all'ingresso del teatro. Quattro persone in abiti eleganti, in abiti da sera e da opera, tengono in mano.
Coppa Italia dei teatri, la vittoria va al ‘ Verdi’ di Salerno
CARMEN CONSOLI - TEATRI 2025 18-10-2025 ASSISI - Teatro Lyrick 22-10-2025 TORINO - Teatro Colosseo 23-10-2025 TORINO - Teatro Colosseo 24-10-2025 GENOVA - Teatro Verdi (SOLD OUT) 28-10-2025 TRENTO - Auditorium Santa Chiara 29-10-20
Lo show "Siediti" al teatro Verdi: ecco un atto di protesta e sorellanza - Lo spettacolo "Siediti", tratto da "Polvere" di Saverio La Riuna, al Teatro Verdi di Pollenza.
Teatro Verdi, la Cgil annuncia la mobilitazione - Lo sciopero indetto dal sindacato per protestare contro i tagli al personale decisi dalla direzione.