Verdi non solo nei teatri | la protesta ecologista all' inaugurazione del Festival Verdi

In occasione dell'inaugurazione ufficiale del Festival Verdi 2025 le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion Parma hanno messo in scena una protesta ecologista, proprio davanti all'ingresso del teatro. Quattro persone in abiti eleganti, in abiti da sera e da opera, tengono in mano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Verdi non solo nei teatri: la protesta ecologista all'inaugurazione del Festival Verdi; Verdi non solo nei teatri: la protesta del gruppo ecologista Extinction Rebellion, foto: Lorenzo Menozzi.

