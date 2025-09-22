Ventenne investita da un pirata della strada dopo il concerto di Gigi D' Alessio
Una ventenne è stata investita poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica da uno scooter in via Nardones a pochi metri da piazza Trieste e Trento, al termine del concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito. La turista, residente a Monza, studentessa della facoltà di Psicologia alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dopo la tragica morte di Saray, la ragazza spagnola investita da un Suv guidato da un 18enne al Corso Umberto, un altro inquietante episodio nel cuore di Napoli. Nella tarda serata di ieri un'altra ventenne è stata investita da un'auto in via Nardones, proprio - facebook.com Vai su Facebook
