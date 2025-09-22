Vent’anni in Italia per viaggiare e con la coca in tasca | arrestato a Terni un altro turista dello spaccio
Nel pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri della stazione di Terni hanno arrestato un 21enne albanese, in Italia con visto turistico e incensurato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.Nel corso di un servizio di pattuglia, in via della Castellina una pattuglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
