Vent’anni in Italia per viaggiare e con la coca in tasca | arrestato a Terni un altro turista dello spaccio

Ternitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri della stazione di Terni hanno arrestato un 21enne albanese, in Italia con visto turistico e incensurato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.Nel corso di un servizio di pattuglia, in via della Castellina una pattuglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

