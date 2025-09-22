Velo e Pizzeria della Passeggiata di Priverno conquistano due Spicchi nella guida del Gambero Rosso

Due Spicchi nella guida "Pizzerie d'Italia 2026" del Gambero Rosso. A conquistarli è Velo- Pizzaioli popolari, con i suoi due locali di Latina e Aprilia, e anche la Pizzeria della Passeggiata a Priverno. Due Spicchi alla Pizzeria Velo di Latina e ApriliaLa prestigiosa guida, presentata oggi a.

Dalla Margherita alla Falia dolce, il nuovo menu della Pizzeria della Passeggiata - A Priverno, in provincia di Latina, paese situato su un colle dei Monti Lepini, c'è la Pizzeria della Passeggiata, gestita da Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, due cugini che rappresentano la ...

Pizzeria della Passeggiata - Era il 1985 quando le sorelle Pina e Nadia Scalesse aprirono la loro pizzeria al taglio e oggi a portare avanti la tradizione di famiglia ci pensano i figli, Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, con ...