Vedova Kirk | Perdono l' assassino di Charlie la risposta all' odio non è l' odio – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Quell'uomo, quel giovane, lo perdono. Lo perdono perché è ciò che ha fatto Cristo ed è ciò che farebbe Charlie. La risposta all'odio non è l'odio. La risposta che conosciamo dal Vangelo è l'amore.” Così la vedova di Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso in un campus universitario, nello Utah, durante I funerali del marito. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

