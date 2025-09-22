VEBO 2025 alla Mostra D’Oltremare Inaugurazione e taglio del nastro venerdì 26 settembre 2025

Sarà una cerimonia inaugurale di grande rilievo istituzionale ad aprire i battenti di VEBO 2025, venerdì 26 settembre alle ore 11.30 presso il Padiglione 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli. Al taglio del nastro, accanto all’amministratore delegato Luciano Paulillo e al presidente Marco Paulillo, prenderanno parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, . 🔗 Leggi su 2anews.it

