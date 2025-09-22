VEBO 2025 alla Mostra D’Oltremare Inaugurazione e taglio del nastro venerdì 26 settembre 2025

2anews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una cerimonia inaugurale di grande rilievo istituzionale ad aprire i battenti di VEBO 2025, venerdì 26 settembre alle ore 11.30 presso il Padiglione 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli. Al taglio del nastro, accanto all’amministratore delegato Luciano Paulillo e al presidente Marco Paulillo, prenderanno parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, . 🔗 Leggi su 2anews.it

vebo 2025 alla mostra d8217oltremare inaugurazione e taglio del nastro venerd236 26 settembre 2025

© 2anews.it - VEBO 2025 alla Mostra D’Oltremare Inaugurazione e taglio del nastro venerdì 26 settembre 2025

In questa notizia si parla di: vebo - mostra

Vebo 2025 alla Mostra d’Oltremare dal 26 al 29 settembre la 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design

VEBO 2025 – La 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Vebo 2025: alla Mostra d'Oltremare la 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design

VEBO 2025 – La 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera Casa Regalo e Design alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

vebo 2025 mostra d8217oltremareAlla Mostra D’Oltremare la 24ma edizione di Vebo - Sarà una cerimonia inaugurale di grande rilievo istituzionale ad aprire i battenti di VEBO 2025, venerdì 26 settembre alle ore 11. Si legge su napolivillage.com

vebo 2025 mostra d8217oltremareVEBO 2025 – La 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design alla Mostra d’Oltremare di Napoli - Fedele alla sua formula B2B, VEBO 2025 si conferma come luogo privilegiato di incontro tra produttori, distributori, grossisti e buyer, offrendo uno spazio di ... Lo riporta 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Vebo 2025 Mostra D8217oltremare