Vaticano via al processo d' appello per Becciu Ho agito per conto della Chiesa

Affaritaliani.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale è stato già condannato in primo grado a 5 anni e mezzo. Escluso anche dall'ultimo Conclave. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

vaticano via al processo d appello per becciu ho agito per conto della chiesa

© Affaritaliani.it - Vaticano, via al processo d'appello per Becciu. "Ho agito per conto della Chiesa"

In questa notizia si parla di: vaticano - processo

Vaticano, al via il processo d’appello per la gestione dei fondi della Santa Sede; Vaticano, al via il processo d’appello per la gestione dei fondi della Santa Sede; Processo Becciu, al via l’Appello in Vaticano. Il cardinale: «Io, vittima di gogna mondiale».

Vaticano, processo d’appello sui fondi: il cardinale Becciu torna in aula - Oggi prende avvio il secondo grado del processo sulla compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, che secondo la sentenza di primo grado avrebbe comportato perdite per oltre 139 milioni di eu ... tg24.sky.it scrive

Al via lunedì il processo d’appello per la gestione dei fondi della Santa Sede - Al via lunedì il processo d’appello per la gestione dei fondi della Santa Sede Leggi le notizie in tempo reale su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Vaticano Via Processo D