Vaticano via al processo d' appello per Becciu Ho agito per conto della Chiesa
Il cardinale è stato già condannato in primo grado a 5 anni e mezzo. Escluso anche dall'ultimo Conclave. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
