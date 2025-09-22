Vaticano ricusare il Pg al processo Becciu | deciderà Cassazione

Feedpress.me | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre con la mossa degli imputati che chiedono di ricusare il procuratore di giustizia, la prima udienza del processo di appello sui fondi riservati della Santa Sede utilizzati per l’acquisto di un palazzo di lusso in Sloane avenue, a Londra. E’ stata accolta infatti dalla Corte di appello, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, l’istanza con cui gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

vaticano ricusare il pg al processo becciu decider224 cassazione

© Feedpress.me - Vaticano, ricusare il Pg al processo Becciu: deciderà Cassazione

In questa notizia si parla di: vaticano - ricusare

Processo Becciu, per Corte ammissibile la ricusazione del Pg; Processo d'appello vaticano, istanza di ricusazione al promotore Diddi; Processo Becciu, per la Corte è ammissibile la ricusazione del Pg: nell’istanza le chat di Chaouqui.

vaticano ricusare pg processoVaticano, ricusare il Pg al processo Becciu: deciderà Cassazione - Adesso a doversi pronunciare è la Corte di Cassazione vaticana presieduta dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il cardinale Kevin Joseph Farrell, e composta da altri tre cardinali: Matteo Maria ... Segnala msn.com

vaticano ricusare pg processo'Ricusare il pg al processo Becciu', deciderà la Cassazione - Per la Corte ammissibile l'istanza degli imputati contro il promotore di giustizia. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vaticano Ricusare Pg Processo