Vaticano ricusare il Pg al processo Becciu | deciderà Cassazione
Si apre con la mossa degli imputati che chiedono di ricusare il procuratore di giustizia, la prima udienza del processo di appello sui fondi riservati della Santa Sede utilizzati per l’acquisto di un palazzo di lusso in Sloane avenue, a Londra. E’ stata accolta infatti dalla Corte di appello, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, l’istanza con cui gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
È iniziato oggi in #Vaticano il processo di appello sugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a #Londra. In apertura è stata letta la dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di ricusazione del promotore di giustizia, Alessandro Diddi, presentata da qu
Al via, nella nuova Aula del Tribunale #vaticano, il secondo grado di giudizio sulla gestione dei fondi della Santa Sede. Presentata dalle difese di quattro imputati istanza di ricusazione per il promotore di Giustizia, dichiarata ammissibile dalla Corte
Vaticano, ricusare il Pg al processo Becciu: deciderà Cassazione - Adesso a doversi pronunciare è la Corte di Cassazione vaticana presieduta dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il cardinale Kevin Joseph Farrell, e composta da altri tre cardinali: Matteo Maria ...
'Ricusare il pg al processo Becciu', deciderà la Cassazione - Per la Corte ammissibile l'istanza degli imputati contro il promotore di giustizia.