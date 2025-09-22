Vaticano | al via processo di appello sulla gestione dei fondi Santa Sede Per la prima volta figura un cardinale

Al via in Vaticano il processo di Appello per la gestione dei fondi della Santa Sede che ruota intorno alla compravendita del palazzo di lusso a Londra. Il primo grado si concluse nel dicembre 2023 con la condanna di dieci imputati per reati che vanno, tra gli altri, dalla truffa alla corruzione. Definito il "processo del secolo", con 86 udienze, sul banco degli imputati, per la prima volta, figurava un cardinale, Giovanni Angelo Becciu. E proprio Becciu, condannato in prima istanza a una pena di cinque anni e 6 mesi di reclusione, e' tra coloro che hanno presentato appello. Hanno fatto appello anche Enrico Crasso, ex consulente finanziario della Segreteria di Stato (condannato a 7 anni di reclusione e 10 mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici); Raffaele Mincione, (5 anni e 6 mesi, piu' 8 mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici); l'ex dipendente dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio Tirabassi (7 anni di reclusione e 10 mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici); l'avvocato Nicola Squillace (un anno e 10 mesi di reclusione, pena sospesa per cinque anni); il broker Gianluigi Torzi (6 anni e 6 mila euro di multa, piu' interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sottoposizione, ai sensi dell'articolo 412 del Codice penale a vigilanza speciale per un anno); la manager Cecilia Marogna (tre anni e 9 mesi e interdizione temporanea per uguale periodo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

