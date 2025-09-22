Varsavia avverte Mosca | Abbatteremo i velivoli russi che violano i confini
Le tensioni nei cieli dell'Europa orientale e sul Mar Baltico per le ripetute provocazioni russe finiscono sui grandi tavoli della diplomazia, ma sono le parole del premier polacco Donald Tusk a far capire quanto l'allerta sia ancora alta: "Siamo pronti ad abbattere qualsiasi velivolo russo che violi chiaramente e senza dubbio alcuno il nostro spazio aereo", ha detto, mettendo però in guardia contro azioni che potrebbero scatenare un conflitto. Per arrivare a una decisione di tale portata, ha spiegato Tusk, servirà il sostegno unanime della Nato. Parole piombate nell'Aula del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, riunito in seduta straordinaria su richiesta dell’Estonia dopo lo sconfinamento di tre Mig russi nel suo spazio aereo, ma anche nella sala di un altro Consiglio di sicurezza, quello convocato a Mosca da Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: varsavia - avverte
Varsavia li abbatte e avverte: «Mai stati così vicini a una nuova guerra mondiale». Per gli esperti lo sconfinamento è stato intenzionale. Trump: «Perché la Russia fa così?» - facebook.com Vai su Facebook
Russia-Ucraina, Tusk avverte Mosca: «Abbatteremo i velivoli che violano i confini»; La Polonia avverte Mosca | Pronti ad abbattere i jet russi E chiede il sostegno unanime della Nato.
Tusk avverte Putin: "Abbatteremo chi viola i nostri cieli" - «La Polonia è pronta ad abbattere qualsiasi oggetto volante che violi il nostro territorio», ha dichiarato il premier Donald ... Riporta altarimini.it
Russia-Ucraina, Tusk avverte Mosca: «Abbatteremo i velivoli che violano i confini» - L’Ue prepara il “muro di droni” a difesa dell’Est, mentre continuano gli attacchi in Ucraina e Crimea L'articolo Rus ... Secondo msn.com