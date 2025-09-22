Variante Aurelia scontro tra auto dopo l' uscita Porta a Terra | traffico a rilento in direzione sud
Traffico a rilento sulla Variante Aurelia in direzione sud poco l'uscita di Porta a Terra a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 13 di oggi, lunedì 22 settembre. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro abbia coinvolto almeno tre auto, con una di queste che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
