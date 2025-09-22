Varco Valessini bloccato presente anche il sindaco Luca Salvetti | No al transito di armi dal porto di Livorno

È arrivato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, al presidio che ha preso il via nella mattina di oggi lunedì 22 settembre al varco Valessini. "Giusto farlo - ha spiegato - perché qui c'è la città di Livorno, una città che anche attraverso le manifestazioni di questi giorni ha espresso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

