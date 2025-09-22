Varco Valessini bloccato presente anche il sindaco Luca Salvetti | No al transito di armi dal porto di Livorno
È arrivato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, al presidio che ha preso il via nella mattina di oggi lunedì 22 settembre al varco Valessini. "Giusto farlo - ha spiegato - perché qui c'è la città di Livorno, una città che anche attraverso le manifestazioni di questi giorni ha espresso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sciopero generale, in migliaia a bloccare il varco Valessini: “Le istituzioni con noi al presidio a fermare lo scarico di armi”. Foto e video
L'Associazione La Rossa sostiene e aderisce allo sciopero e invita alla partecipazione alle varie manifestazioni previste. In particolare a quelle previste nelle nostre zone: al presidio delle ore 6 al Varco Valessini al porto di Livorno e in piazza XX settembre a - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, forzato il varco Valessini: manifestanti entrano dentro al porto - Nonostante la pioggia, tantissimi gli studenti che si sono riuniti per il corteo ... Si legge su lanazione.it