Vanessa Incontrada di nuovo sul set | si gira a Piombino Erica serie tv targata Mediaset

L'attrice spagnola, toscana d'adozione, interpreterà una scrittrice di gialli che fa ritorno in Toscana per ritrovarsi a indagare su una serie di delitti, al suo fianco Francesco Scianna. Sono in corso a Piombino le riprese della nuova serie di Canale 5, Erica, coproduzione RTI - 7Verticale che vede protagonista l'attrice spagnola Vanessa Incontrada. Al centro della serie Mediaset diretta da Ciro D'Emilio ci sarà una scrittrice di gialli in crisi creativa che decide di fare ritorno in Toscana, ma ben presto si ritrova coinvolta in un omicidio. Incontra così Leonardo (Francesco Scianna), poliziotto affascinante e determinato con entrerà a far parte della sua vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

