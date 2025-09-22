Vandali in azione in centro | panchine danneggiate la segnalazione

Panchine vandalizzate, a Salerno: in via Roma, così come in piazza XXIV Maggio, infatti, un lettore ci ha segnalato le pessime condizioni delle sedute a causa dell'azione di incivili. L'auspicio è che il Comune possa prendere provvedimenti per restituire decoro alla città e per rafforzare i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it