Vandali in azione in centro | panchine danneggiate la segnalazione

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panchine vandalizzate, a Salerno: in via Roma, così come in piazza XXIV Maggio, infatti, un lettore ci ha segnalato le pessime condizioni delle sedute a causa dell'azione di incivili. L'auspicio è che il Comune possa prendere provvedimenti per restituire decoro alla città e per rafforzare i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vandali - azione

San Benedetto, nel weekend giovanissimi ubriachi e vandali in azione in spiaggia

Limbiate, vandali in azione a Mombello: devastata la chiesetta che ospitò le nozze delle sorelle di Napoleone

Vandali in azione in alta quota, danneggiati bivacchi e simboli religiosi: “Quello che è accaduto è inqualificabile”

Vandali in azione in centro: panchine danneggiate, la segnalazione; Vandali devastano il centro sportivo, residenti furiosi: «Quell’area è zona franca di notte, bisogna intervenire»; Parco lasciato nel degrado. Cumuli di rifiuti per terra e panchine fatte a pezzi.

vandali azione centro panchineVandali devastano il centro sportivo, residenti furiosi: «Quell’area è zona franca di notte, bisogna intervenire» - Vandali in azione al centro sportivo "Enzo Bearzot" del capoluogo di via Divisione Julia. Come scrive ilgazzettino.it

Napoli, vandali in azione a San Giovanni a Carbonara: panchine divelte e spaccate - Un nuovo episodio di inciviltà colpisce il centro storico di Napoli, precisamente in via Carbonara, nei pressi di una nota pasticceria. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Vandali Azione Centro Panchine