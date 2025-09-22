Valore Medico | una medicina per la qualità della vita

Al centro il ruolo del professionista, che non potrà mai essere sostituito dalla tecnologia. Un nuovo approfondimento di informazione medico-scientifico che si fa portavoce e garante delle eccellenze della sanità italiana, impegnata a migliorare non solo la qualità delle cure, ma anche la qualità della vita. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Valore Medico: una medicina per la qualità della vita

In questa notizia si parla di: valore - medico

Questa mattina ho incontrato il professor Pierfrancesco Lapolla Losasso, medico e ricercatore internazionale originario di Potenza, oggi a Oxford per ricerche sugli aneurismi aortici. Un confronto prezioso sul valore della scienza e sull’importanza di rafforzare i - facebook.com Vai su Facebook

Codice, medici non possono disconoscere valore vaccini - Nel nuovo Codice di deontologia medica, al quale si sta lavorando, "saranno sicuramente introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni: i vaccini rappresentano un fondamentale ... Secondo ansa.it

"Medicina di genere". Convegno sul valore delle differenze nella cura - "Il valore delle differenze nella cura" è il tema del secondo congresso nazionale sulla Medicina di genere organizzato a Castiglione dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto con il ... Segnala lanazione.it