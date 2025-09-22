Valmontone-San Cesareo chiuso per una notte il tratto di autostrada Tutte le informazioni

Frosinonetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista nelle prossime ore per gli automobilisti in transito sull'autostrada del sole nel tratto compreso tra Valmontone e l'allacciamento con la Roma sud.Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valmontone - cesareo

San Cesareo - Valmontone, incidente in Autostrada. Lunga coda di 10 chilometri

Valmontone-San Cesareo, chiuso per una notte il tratto di autostrada. Tutte le informazioni; San Cesareo, chiuso il casello autostradale per una notte; Valmontone, chiuso il casello per due notti. Tutte le informazioni.

Chicchi di grandine come palline da tennis nel sud di Roma - Mani che tengono chicchi di grandine grossi come palline da tennis tra i 3 e i 4 centimetri di diametro. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valmontone San Cesareo Chiuso