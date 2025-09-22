Valle Telesina | uomo trovato senza vita si indaga sul decesso
Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma della solitudine in Valle Telesina. Ritrovato senza vita un uomo 66enne nella sua abitazione a Solopaca. La persona non dava più notizie di sè e pertanto sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme. I caschi rossi sono entrati nell’abitazione dell’uomo ed hanno purtroppo rinvenuto il corpo riverso sul letto. A quanto pare l’uomo era deceduto già da qualche giorno, tanto che il personale medico intervenuto comunque sul posto non ha potuto fare altro che constatare che il decesso era avvenuto già da moltissime ore e che non era possibile identificare la data precisa della morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
